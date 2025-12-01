Trump confirmó que tuvo contactos con Maduro: "Fue solo una llamada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que mantuvo una conversación telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro. El anuncio se realizó a bordo del Air Force One, donde el mandatario estadounidense fue consultado por la prensa acerca de los reportes publicados por diversos medios.

Al confirmar la llamada, el presidente de Estados Unidos respondió categóricamente: “La respuesta es sí”. Sin embargo, Trump prefirió no calificar el intercambio, señalando: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”. Añadió que el asunto es “muy complicado”, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido del diálogo.

Publicidad

El contacto ocurre en un momento de creciente presión por parte de Washington. Fuentes cercanas a la situación indicaron que Trump, en compañía del secretario de Estado Marco Rubio, comunicó a Maduro que Estados Unidos intensificará las acciones militares si no abandona el poder.

Además, el senador republicano Markwayne Mullin (miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado) confirmó que Washington había puesto sobre la mesa una oferta para facilitar la salida del líder venezolano. Mullin afirmó en una entrevista que: “Le dimos la oportunidad de irse. Le dijimos que podía ir a Rusia o a otro país”. El senador precisó que el objetivo de la administración Trump es aumentar la presión sin necesidad de desplegar tropas en el territorio venezolano, buscando principalmente “proteger nuestras propias costas”.

Publicidad

Durante el intercambio con periodistas en el avión presidencial, el mandatario estadounidense argumentó que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado porque su gobierno no considera al país “amistoso”. Trump justificó esta postura al asegurar que desde Venezuela ingresó al territorio estadounidense un elevado flujo de personas que, según él, provienen de “cárceles, pandillas y redes de narcotráfico”.

A pesar de las acciones militares que se observan, cuando se le preguntó a Trump si esta advertencia implicaba acciones militares inminentes, respondió: “No interpreten nada”.

Publicidad

El refuerzo militar de Estados Unidos incluye una mayor presencia de escuadrones y ataques selectivos a embarcaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental. Estas medidas son justificadas por Washington como parte de la lucha contra el tráfico de drogas que, según sus informes, coordina el régimen venezolano. De hecho, Trump advirtió que los esfuerzos para frenar el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarían “muy pronto”.

Esta tensión se refleja en el ámbito aéreo. Tras la advertencia de Trump, seis aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela. En represalia, la dictadura chavista revocó sus permisos y acusó a las compañías de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos”.

Mientras tanto, en la esfera política, un vocero negó que Trump y Maduro estén evaluando un encuentro para negociar una transición. “Es un invento”, afirmó la fuente a Infobae al descartar cualquier tipo de acercamiento bilateral. Líderes opositores como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado esperan un cambio definitivo para asumir una transición democrática y pacífica.