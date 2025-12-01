Un hecho de robo ocurrido este sábado por la tarde en Rawson terminó con dos delincuentes detenidos por personal de la Comisaría 6°, luego de que fueran sorprendidos sustrayendo elementos de un carrito de comidas ubicado en calle Lemos, entre Sívori y Calvento.

El hecho se registró a las 15.20, cuando el Cisem alertó a la Policía sobre varios sujetos que estaban violentando el carro conocido como “A la Chapa” y que habían huido hacia el interior del barrio La Estación llevando cables y otros objetos.

Los ladrones violentaron la parte frontal del carro para sustraer los efectos.

Con las características aportadas, los efectivos iniciaron recorridas en la zona y, a las 15.32, divisaron a dos hombres en el Playón del CEDI, donde también estaban cometiendo un ilícito, (estaban cortando cables) y coincidían con la descripción brindada. Al notar la presencia policial, ambos ladrones intentaron escapar, pero fueron aprehendidos a los pocos metros.

Los detenidos fueron identificados como Fernando Gustavo Videla, de 18 años, del barrio La Estación, y Luciano Brotier, de 24 años, oriundo de Rawson, pero residente en el mismo complejo habitacional. En su poder se secuestró una plancha de pelo, que luego fue reconocida por el damnificado, César Andrés Navas, propietario del carrito.

De acuerdo a lo informado, el frente del carro de comidas presentaba daños producto del accionar de los delincuentes, quienes habrían forzado la estructura para sustraer los efectos.

En el lugar intervino el Ayudante Fiscal, doctor Mauricio Flores, quien inició el procedimiento especial de Flagrancia bajo directivas de la UFI correspondiente.