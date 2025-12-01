Alperovich internado de urgencia tras su casamiento con Mirra

El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, quien cumple una condena de 16 años de prisión domiciliaria por abuso sexual de su sobrina, debió ser hospitalizado de urgencia y sometido a una intervención quirúrgica. Este evento ocurrió a pocos días de haber celebrado su casamiento con la ex Gran Hermano, Marianela Mirra.

El exfuncionario, que reside bajo arresto domiciliario en su departamento de Puerto Madero, fue ingresado en el Hospital Italiano este domingo debido a problemas gastrointestinales. Según detalló Guillermo Lobo en el ciclo Buena Semana de TN, el político fue internado luego de padecer una “molestia gastrointestinal con síntomas compatibles con apendicitis o alguna otra cuestión intestinal”.

El periodista señaló que la intervención no estaba programada, indicando que “Todo indica que fue operado por síntomas compatibles con apendicitis, pero aún no está confirmado. No estaba programado”. En un comienzo, el entorno de Alperovich “asoció esto a nervios por el casamiento, por su situación procesal o algo que haya comido en la fiesta, pero todo se fue agudizando hasta llegar a un problema más serio que requería una intervención en un centro de alta complejidad”.

Marianela Mirra acompañó a su reciente esposo durante la emergencia. El conductor Ángel de Brito compartió imágenes en redes sociales, reportando la situación: “Mirra en el cuarto piso del Hospital Italiano, Alperovich con apendicitis”.

De Brito también destacó las implicaciones legales del traslado del condenado. El conductor de América TV precisó que “Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser volcado en la causa para que la víctima tome conocimiento, esto no ocurrió aún”. Además, señaló la razón específica del centro de atención, indicando que Alperovich fue internado en dicho lugar “porque Alperovich es amigo del vice director”.