Marta Fort es una de las nuevas figuras que se destaca en redes sociales, aunque opta por mantener un perfil más reservado en lo que concierne a su vida privada. Pese a haber protagonizado recientemente una polémica con miembros de su familia, un ex participante de Gran Hermano reveló en una transmisión en vivo que ambos estarían comenzando una relación.

Se trata de Alan Simone, quien se encontraba en un vivo con su compañera Catalina Gorostidi hablando de sus actividades recientes y dejó entrever que está conociendo a alguien. El ex Gran Hermano mencionó que "Fuimos a comer a Costanera, es una amiga". Sin embargo, Catalina reaccionó al comentario haciendo un gesto de comillas, insinuando que el vínculo es más profundo.

La compañera de reality continuó con las bromas sobre el supuesto nuevo amor de Alan, expresando: "Vas a estar tirando dólares y comiendo chocolates". Alan Simone le advirtió a Catalina que no dijera nada, pero finalmente lanzó una declaración enigmática sobre la identidad de la joven, sin nombrarla: "Es mi futura señora".