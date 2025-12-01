Rodrigo Díaz, del equipo de Pocito, ganó la Doble Chepes

El ciclismo de ruta regresó a San Juan y la 53ª edición de la Clásica Doble Chepes encontró en Rodrigo Díaz, corredor de la Municipalidad de Pocito, a su máximo protagonista. Díaz se quedó con el campeonato tras completar las cuatro etapas de la carrera con un tiempo total de 9h 18m 29s.

La definición de la competencia fue un asunto interno del equipo municipal, que demostró un dominio absoluto. La Municipalidad de Pocito se adjudicó el 1-2 de la Clasificación General. Díaz se consagró como campeón, mientras que su compañero, Valentín Castro, se ubicó apenas 13 segundos detrás en la segunda posición. El podio lo completó Máximo Gómez Ortuño, representante de Chimbas Te Quiero, quien obtuvo el tercer puesto.

La victoria de Díaz y la actuación del equipo municipal representan un inicio de temporada ideal para la escuadra. Los ciclistas de Pocito lograron dominar la carrera de principio a fin, marcando el ritmo en cada una de las jornadas.