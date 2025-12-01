Icardi humilló a la China Suárez al darle el mismo regalo que le hizo a Wanda Nara

Mauro Icardi quedó en medio de otra polémica a través de las redes sociales. El futbolista del Galatasaray fue expuesto luego de conocerse el regalo que le hizo a La China Suárez a un año del inicio de su relación y como obsequio de "compromiso". La controversia se desató cuando apareció una foto que certifica que le había hecho el mismo regalo... a Wanda Nara.

En la imagen viralizada por la cuenta de X, “Anti Botineras”, se puede ver a Wanda posando con un lujoso ramo de rosas rojas en forma de corazón. A juzgar por las imágenes, es el mismo obsequio o muy parecido al que el jugador le hizo a La China recientemente, celebrando el primer año juntos y junto a un anillo que sería de compromiso.

No quedaron dudas de la coincidencia y es por eso que llegaron los memes y críticas hacia el futbolista en las redes sociales. La China, por su parte, quedó hiper enamorada del obsequio y se mostró feliz en fotos que la propia actriz compartió en su cuenta de Instagram. Junto a la foto polémica, escribió: "Feliz primer año mi amor". El regalo de conquista de Mauro, al menos, no le falla.

La situación abrió el interrogante sobre si el obsequio fue a propósito para molestar a Wanda. Todo hace suponer que Icardi es un romántico conquistador con las mismas estrategias de conquista.