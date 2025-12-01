"Una falta de respeto": Rocío Marengo reveló por qué ocultó su internación

Luego de que trascendiera la noticia de que la actriz, quien ya cursa las 33 semanas de embarazo, había sido internada en el Sanatorio Otamendi por supuestos problemas, Rocío Marengo decidió manifestar su enojo a través de una publicación en sus redes sociales.

La información sobre su estado de salud comenzó a circular luego de que Paula Varela, en el ciclo Intrusos, advirtiera que el obstetra de Marengo "vio algunas cositas que lo preocuparon". La periodista había añadido que la actriz estaba internada hacía 48 horas, aunque aclaró que "todo da bien". Varela comentó que a Marengo "se le está pasando rápido, que es primeriza y obviamente se asusta, pero todo está yendo bien, y ya está cursando la semana 33, que una ya empieza a tener como cierta tranquilidad”.

A raíz de esta información, comenzaron a circular versiones que generaron preocupación y cadenas de oración, lo cual insinuaba que Marengo y su bebé se encontraban en una situación de riesgo.

Al notar el alcance de estos rumores, la artista, quien recientemente habló de una complicación en su embarazo y apoyó a su pareja en medio de una crisis familiar y un supuesto embargo, reaccionó en su cuenta de Instagram. Compartió una captura de pantalla de uno de los pedidos de oración por su salud y declaró que le parece “una barbaridad y una falta de respeto”.

Marengo explicó la razón por la que no había hecho público su estado de salud: “No quise hacer público mi estado para no preocupar a mi familia y amigos”. La actriz explicó que su intención era evitar que su paso por el sanatorio trascendiera.

En medio de la incertidumbre generada por su internación, la artista resaltó con evidente enojo que, si bien contó su realidad "para que no se alarme la gente que nos quiere” una vez que la noticia llegó a la prensa, su objetivo era prevenir “justamente estos títulos espantosos o que especulen y que digan cosas que no son".

Marengo también criticó el sensacionalismo: “Pero que me pongan este título, solamente para ganar visualizaciones, me parece un montón”. Finalmente, tranquilizó a sus seguidores y cerró su mensaje afirmando: “Los infelices y pelot… existen. Bebito y yo estamos bien”.