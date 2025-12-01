Un violento episodio ocurrido en la madrugada de este domingo en Caucete encendió alarmas en las autoridades policiales. Una joven menor de edad (17 años) fue brutalmente golpeada en la vía pública por un hombre que, según la Policía de San Juan, sería su padre. Toda la secuencia quedó grabada por un testigo, quien luego aportó el video para que se iniciara una investigación de oficio.

El hecho tuvo lugar en inmediaciones de la Plaza de Caucete, cuando dos chicas se trasladaban en un remis. El chofer contó a efectivos de la Comisaría 9° que ambas pasajeras lo habían convocado para volver a su domicilio. Durante el recorrido, un hombre a bordo de un Ford Focus interceptó el auto y se dirigió directamente a la puerta trasera izquierda, donde viajaba la menor.

De acuerdo al testimonio del remisero, el hombre comenzó a insultar a la joven, la golpeó dentro del vehículo y luego la sacó a los tirones y del cabello. La escena fue vista por un testigo que registró todo con su celular y más tarde presentó la grabación a la Policía.

Con la patente del Ford Focus aportada por el chofer, los uniformados lograron identificar al agresor, un hombre de apellido Farías, de 49 años. Sin embargo, hasta el momento no ha sido convocado por la Justicia y no existen medidas judiciales ordenadas desde el sistema acusatorio para intervenir de manera formal.

En la Comisaría 9° informaron que no recibieron denuncia alguna por parte de la joven ni de un adulto responsable de su entorno familiar. Esto mantiene limitado el accionar policial, que aguarda directivas de la Justicia para avanzar en la protección de la menor o en la detención del agresor.

Por ahora se desconocen los motivos que desencadenaron la violenta reacción del hombre, mientras el caso permanece en análisis a la espera de decisiones judiciales. La difusión del video generó preocupación en la comunidad caucetera, que pide celeridad en la actuación institucional, ante situaciones de violencia que como en otras ocasiones de no actuar rápido podrían desencadenar males mayores.