Un padre de 71 años mató a su hijo de 36 de un disparo

Un violento episodio conmocionó este sábado a la localidad balnearia de Ostende, en el partido de Pinamar, luego de que una discusión familiar terminara con la muerte de un hombre de 36 años, quien fue asesinado a tiros presuntamente por su propio padre, de 71 años. El hecho, ocurrido en una vivienda de la calle Lértora al 500, es investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial Dolores.

Según las primeras declaraciones del acusado, recabadas por fuentes judiciales, el conflicto se desencadenó dentro del hogar, momento en el que su hijo lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero. Ante esta situación, el hombre de 71 años habría tomado un arma de fuego y efectuado un único disparo que impactó en la víctima. La persona herida logró salir de la casa y caminar algunos metros antes de desplomarse en la vía pública, donde falleció a pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, alertados a través del 911.

Publicidad

En el lugar intervinieron efectivos de la policía local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores y de la SubDDI de Villa Gesell, quienes procedieron a la preservación de la escena del crimen y a la detención del presunto autor. El hombre fue puesto a disposición de la Justicia, mientras que peritos de la Policía Científica trabajan en la recolección de pruebas balísticas y en el relevamiento de cámaras de seguridad del sector para reconstruir con exactitud los hechos y definir el encuadre legal, que podría oscilar entre homicidio simple o en grado de tentativa, según la línea de investigación que siga la fiscalía a cargo de Juan Pablo Calderón.