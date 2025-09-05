Policiales > Hito
Un policía veterinario realizó la primera cirugía en la División Canes
POR REDACCIÓN
En un suceso sin precedentes, la Policía de San Juan fue noticia por una acción que no es costumbre en la rutina diaria de un agente. El Oficial Sub Inspector Carlos Bustos, miembro de la fuerza y también médico veterinario, encabezó con éxito la primera intervención quirúrgica realizada en la División Canes de la provincia. La protagonista fue una perra de la unidad, de raza Pastor Alemán, a quien se le extirpó un tumor mamario en una operación compleja que culminó con un desenlace favorable. La labor del profesional, fue relevante para preservar la vida de su compañera canina, marcando el cuidado de los animales, que prevalece en la institución.
El procedimiento médico, llevado a cabo en julio pasado, tuvo como paciente a Brisca, de ocho años. El animal fue sometido a una cirugía de urgencia por un tumor mamario localizado en el abdomen. La intervención implicó una ovariohisterectomía, es decir, la remoción completa del útero y los ovarios, y una mastectomía, que consistió en la extracción de las glándulas mamarias afectadas. El desafío que significó esta operación radicó en la edad de la perra y la complejidad del acto quirúrgico, el cual se desarrolló en las instalaciones propias de la División Canes.
La recomendación de esterilizar al animal como parte del tratamiento, buscó prevenir la aparición de futuros tumores y para asegurar la salud de Brisca a largo plazo. El especialista, Bustos, exhibió su pericia y dedicación en la atención de los perros de la división.
Finalmente, gracias al trabajo del oficial y también veterinario, la operación fue determinante para salvar la vida de su compañera canina que continúa en recuperación para retomar su labor en la institución.
La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, referente de la izquierda laborista, ha presentado su dimisión al cargo y como "número dos" del Partido Laborista, luego de que se desvelara que no pagó la totalidad de los impuestos correspondientes en la compra de un departamento. Una investigación concluyó que la política violó el código ministerial al no buscar asesoramiento especializado en materia fiscal, generando un sismo en el gobierno de Keir Starmer.