Un principio de incendio ocurrido este viernes por la tarde en la Casa Rosada obligó a evacuar parcialmente el área del Salón Martín Fierro, donde se ubican las oficinas del ministro de Economía, Luis Caputo. El incidente se produjo alrededor de las 18 horas, cuando un cortocircuito en un tablero de la cocina generó humo que rápidamente se expandió hacia ese sector.

Al menos seis bomberos de la Policía Federal rompieron las cabinas donde se encontraban los matafuegos e ingresaron con hachas al lugar. (Foto gentileza)

La situación fue controlada en pocos minutos por bomberos de la Policía Federal y personal de seguridad de la Casa de Gobierno. No se reportaron heridos ni daños estructurales de gravedad. Al momento del hecho, gran parte de los funcionarios ya había abandonado el edificio, aunque permanecían algunos periodistas acreditados.

El presidente Javier Milei no se encontraba en Balcarce 50, ya que, tras regresar de Nueva York, se dirigió directamente a la Quinta de Olivos.

El salón afectado, que rinde homenaje al personaje creado por José Hernández, se encuentra en el sector sudeste del edificio, con vista a Puerto Madero. Además de albergar oficinas, conserva piezas históricas como un mate de plata de Juan Carlos Pallarols y la obra homónima de Ricardo Carpani, compuesta por siete placas alusivas al clásico gauchesco. Si bien la primera hipótesis apunta a un cortocircuito, la causa exacta del incidente aún permanece bajo investigación.