El rescate se produjo el domingo en Las Tapias, Albardón, luego de que un vecino llamara al 911 alertando que perros tenían acorralado a un animal aún no identificado. Al llegar, la policía ecológica logró capturar al puma juvenil y ponerlo a salvo, evitando un desenlace fatal.

El dueño de la vivienda relató que escuchó los ladridos de los perros y, al salir, se encontró con el animal. La rápida intervención permitió preservar la vida del ejemplar y trasladarlo de inmediato a un lugar seguro.

Actualmente, el puma está bajo custodia de la Secretaría de Medio Ambiente, donde se realizará un examen completo para determinar su estado de salud y las condiciones en las que se encontraba.

El proteccionista Luciano Castro destacó que el caso evidencia la importancia de la colaboración ciudadana y el contacto inmediato con autoridades: “Un simple llamado telefónico puede salvar vidas”, señaló, comparando con incidentes previos donde la falta de acción provocó la muerte de animales.

El hecho subraya la necesidad de actuar con responsabilidad frente a situaciones de riesgo para la fauna local, y resalta la labor de la policía ecológica y las instituciones de protección animal en la provincia.