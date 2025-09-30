Un grave siniestro vial ocurrido el lunes 29 de septiembre en Pocito dejó como víctima a una nena de 2 años, que fue embestida por un remis que se dio a la fuga. Tras varias horas de investigación, la Policía aprehendió a dos personas que quedaron a disposición de la Justicia.

Según informó el fiscal Iván Grassi, durante la madrugada del martes personal policial sorprendió a un hombre que intentaba quitarle el ploteo a un Chevrolet Prisma con características similares al vehículo señalado como autor del atropello. La situación resultó clave, ya que se trataba de un remis identificado con la agencia Remís Oeste.

Esa persona fue aprehendida en el marco del procedimiento de flagrancia. Posteriormente, en la mañana del martes, se detuvo al titular registral del vehículo. Ambos quedaron bajo investigación judicial.

El remis Chevrolet Prisma presenta marcas en la carrocería que coincidirían con el atropello a la menor de 2 años.

“Tenemos al titular del auto y a una persona que estaba retirando el ploteo en otro domicilio. Uno sería conductor y el otro presunto encubridor”, explicó Grassi, quien agregó que se avanza en la recolección de pruebas para solicitar la audiencia de formalización.

El accidente se registró en las inmediaciones del Cuartel de Bomberos. La menor, de apenas 2 años, fue embestida por el vehículo identificado como remis, lo que motivó un operativo policial y judicial que continúa en marcha.

Por estas horas, la Justicia trabaja para definir los roles de los detenidos y establecer su participación en el hecho.