City Tour por la Ciudad de San Juan: recorrido guiado y sin costo

Capital ofrecerá un recorrido guiado y gratuito por sus puntos más emblemáticos durante la Fiesta Nacional del Sol. El City Tour se realizará del 20 al 22 de noviembre con salidas desde la Catedral.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan lanzó un City Tour gratuito. Foto: Gentileza

La Fiesta Nacional del Sol no solo ilumina los escenarios principales: también transforma la Ciudad en un gran paseo para descubrir y redescubrir sus rincones más valiosos. En ese marco, la Municipalidad de Capital lanzó un City Tour gratuito, especialmente diseñado para que vecinos, sanjuaninos y turistas vivan una experiencia distinta mientras disfrutan del clima festivo que envuelve a la provincia.

La propuesta invita a recorrer calles cargadas de historia, plazas icónicas, espacios culturales, edificios que son parte de la identidad sanjuanina y sitios que narran, en su arquitectura y su impronta, la evolución de una Ciudad que no deja de crecer. Todo acompañado por un guía especializado, que compartirá relatos, curiosidades y datos históricos durante cada tramo del paseo.

Los puntos del recorrido

El City Tour propone una ruta pensada para abrazar la esencia urbana sanjuanina. El itinerario incluye:

  • Plaza 25 de Mayo
  • Estación San Martín
  • Monumento al General San Martín
  • Museo de la Historia Urbana
  • Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento

La salida, que será desde la Iglesia Catedral, se realizará los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre, siempre a las 10. Una oportunidad ideal para quienes buscan sumarse a una actividad cultural, conocer más de la Ciudad o recibir a turistas con un recorrido entretenido y accesible.

Una experiencia dinámica y cercana

El tour tendrá tres paradas principales: la Estación San Martín, el Museo de la Historia Urbana y la Catedral. En cada punto, un segundo guía local ofrecerá una breve reseña histórica, lo que permitirá a los participantes descender, recorrer el lugar y reincorporarse al grupo en el siguiente punto del circuito.

Esta modalidad convierte el recorrido en una experiencia dinámica y flexible, ideal para disfrutar en familia, con amigos o incluso en solitario.

Cómo participar

La actividad es totalmente gratuita, pero se solicita reservar lugar con anticipación. A través de WhatsApp al 264 631 7574 o bien presentándose directamente en la Iglesia Catedral los días y horarios programados.

