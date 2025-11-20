La Fiesta Nacional del Sol no solo ilumina los escenarios principales: también transforma la Ciudad en un gran paseo para descubrir y redescubrir sus rincones más valiosos. En ese marco, la Municipalidad de Capital lanzó un City Tour gratuito, especialmente diseñado para que vecinos, sanjuaninos y turistas vivan una experiencia distinta mientras disfrutan del clima festivo que envuelve a la provincia.

La propuesta invita a recorrer calles cargadas de historia, plazas icónicas, espacios culturales, edificios que son parte de la identidad sanjuanina y sitios que narran, en su arquitectura y su impronta, la evolución de una Ciudad que no deja de crecer. Todo acompañado por un guía especializado, que compartirá relatos, curiosidades y datos históricos durante cada tramo del paseo.

Los puntos del recorrido

El City Tour propone una ruta pensada para abrazar la esencia urbana sanjuanina. El itinerario incluye:

Plaza 25 de Mayo

Estación San Martín

Monumento al General San Martín

Museo de la Historia Urbana

Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento

La salida, que será desde la Iglesia Catedral, se realizará los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre, siempre a las 10. Una oportunidad ideal para quienes buscan sumarse a una actividad cultural, conocer más de la Ciudad o recibir a turistas con un recorrido entretenido y accesible.

Una experiencia dinámica y cercana

El tour tendrá tres paradas principales: la Estación San Martín, el Museo de la Historia Urbana y la Catedral. En cada punto, un segundo guía local ofrecerá una breve reseña histórica, lo que permitirá a los participantes descender, recorrer el lugar y reincorporarse al grupo en el siguiente punto del circuito.

Esta modalidad convierte el recorrido en una experiencia dinámica y flexible, ideal para disfrutar en familia, con amigos o incluso en solitario.

Cómo participar

La actividad es totalmente gratuita, pero se solicita reservar lugar con anticipación. A través de WhatsApp al 264 631 7574 o bien presentándose directamente en la Iglesia Catedral los días y horarios programados.