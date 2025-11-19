Por primera vez en 30 años, el Club UVT celebrará una Asamblea General con dos listas en competencia para definir sus próximas autoridades. El proceso electoral se realizará este jueves 20 de noviembre a las 20, en medio de un momento de fuerte crecimiento deportivo y con la necesidad de consolidar mejoras estructurales y administrativas dentro de la institución.

La novedad de esta elección es la presentación de la Lista Azul y Rojo, encabezada por Mariela Navarro, acompañada por Sebastián Pontoriero en la vicepresidencia. En diálogo con DIARIO HUARPE, Navarro destacó que la participación de una lista opositora “es un hecho inédito”, ya que “hace más de 30 años no existen elecciones con dos propuestas para que el socio elija”. Contó que la iniciativa surgió el año pasado, pero no lograron completar los requisitos a tiempo. “Este año dijimos: vamos con tiempo, lo hacemos”, explicó.

Publicidad

Del otro lado competirá la Agrupación Centenaria, lista oficialista liderada por Mauricio Pesquera y por la jugadora y capitana del equipo de hockey sobre césped, Milagros Verón. Su plataforma se apoya en tres ejes principales: mejoras de infraestructura, fortalecimiento administrativo y acompañamiento integral a las distintas disciplinas deportivas.

Navarro señaló que el armado de la lista opositora enfrentó dificultades debido al estricto control de la Junta Electoral. “Tienen que revisar la antigüedad, si el socio está al día, si formó parte de otras comisiones. Recién el domingo nos aprobaron la lista completa”, afirmó. Aun así, explicó que el equipo venía trabajando con los socios desde hace tiempo, anticipándoles la posibilidad de una alternativa electoral.

Publicidad

En cuanto a sus propuestas, la Lista Azul y Rojo apunta especialmente al socio tradicional del club, aquel que utiliza los espacios recreativos todo el año. Entre sus iniciativas destacan la renovación del mobiliario, el arreglo integral de la pileta, la instalación de más sombra en áreas comunes y estacionamientos, y la recuperación del beneficio del socio vitalicio para quienes acumulan décadas de permanencia. También buscan brindar incentivos para el socio deportivo, que sostiene el crecimiento institucional mediante el pago de cuotas y participación en competencias.

A pesar de la competencia, Navarro subrayó que ambas listas comparten un objetivo común: “Que el club siga creciendo”, afirmó, sin dejar de remarcar que su espacio hará “todo lo posible por ganar”.

Publicidad

Por último, recordó los requisitos para participar de la votación de este jueves: presentar DNI y respetar el carácter secreto del voto. “Hemos logrado entre las dos listas una boleta única. Es fundamental que el socio se anime, que venga a votar. Eso es lo más importante”, concluyó.

Las propuestas de la lista Azul y Rojo