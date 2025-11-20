Con el aumento de las temperaturas, la presencia de mosquitos vuelve a ser una molestia común en los hogares. Más allá de los productos tradicionales como repelentes o aerosoles, existe una solución natural que puede ayudar a mantenerlos alejados: la combinación de jazmín y citronella.

Estas dos plantas, al crecer próximas, crean una barrera natural que repele a los mosquitos mientras impregnan el ambiente con un aroma fresco y agradable. Esta sinergia potencia su efecto, convirtiéndolas en una opción ideal para quienes buscan alternativas ecológicas y libres de químicos.

Publicidad

Para aprovechar al máximo sus beneficios, es importante ubicarlas en puntos estratégicos del hogar, como cerca de ventanas, puertas o zonas de descanso, donde suelen ingresar o concentrarse los mosquitos.

Además de su función repelente, el jazmín y la citronella aportan belleza y fragancia a cualquier jardín o espacio interior. Con solo un par de macetas bien colocadas, es posible crear un ambiente perfumado y protegido contra estos insectos, sin necesidad de recurrir a productos químicos.