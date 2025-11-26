Huarpe Deportivo > Todo por el ascenso
Un solo boleto a Primera A: Villa Hipódromo y Defensores de Argentinos definen el sueño
POR REDACCIÓN
La Liga Sanjuanina de Fútbol vivirá este domingo uno de los capítulos más intensos de la temporada. Villa Hipódromo y Defensores de Argentinos se medirán en la gran final por el segundo ascenso a la Primera A, un choque directo que definirá cuál de los dos acompañará al campeón a la máxima categoría.
El partido se disputará este domingo 30 de noviembre, desde las 17, en el estadio de Peñarol, escenario elegido por su capacidad y condiciones para recibir a las dos parcialidades que llegarán en busca de un sueño largamente esperado.
Ambos equipos transitan realidades similares. Villa Hipódromo llega con un recorrido sólido en el torneo y un plantel que encontró regularidad en los tramos decisivos. Defensores de Argentinos, por su parte, afronta el duelo con la motivación extra de haber superado instancias adversas y consolidarse como uno de los equipos más competitivos en el sprint final.
En esta clase de definiciones, no hay margen para el error. La Liga estableció que el ascenso se resolverá a un solo partido, lo que agrega tensión, dramatismo y un condimento especial: cada detalle puede inclinar la balanza.
El ganador de la tarde inscribirá su nombre en la historia reciente del fútbol sanjuanino y celebrará la llegada a la máxima categoría local, un premio que representa esfuerzo, trabajo y un año de competencia ardua.
Villa Hipódromo y Defensores de Argentinos ya están listos. La cita está marcada. Las tribunas de Peñarol se preparan. El ascenso, esta vez, tendrá un único dueño.
