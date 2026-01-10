Tras el podio del chileno Felipe Pizarro en la etapa inicial, el Giro del Sol continuará este sábado 10 de enero con su segunda jornada, considerada una de las más exigentes de la XXIV edición. La etapa tendrá un recorrido aproximado de 152,8 kilómetros, con el trazado Chimbas–Ullum–Chimbas como eje central.

La concentración y firma de planillas se realizará a las 14:45 en la Plaza Departamental de Chimbas. La salida neutralizada está prevista para las 15:45, mientras que la salida real comenzará a las 16:00 en la intersección de calle Centenario y Misiones.

El circuito incluye dos metas de montaña, tres metas sprint bonificadas y varias pasadas especiales. Destacan los ascensos al Dique de Ullum y al Paredón del Dique Punta Negra, además del paso por la exigente Ruta Interlagos.

El recorrido contempla el Vía Oficial en calle Misiones, tránsito por calle Centenario, Salta y Avenida Benavídez, ingreso al Camping El Pinar, subida al Dique de Ullum, paso por la Municipalidad de Ullum, ascenso al Dique Punta Negra y un cierre con tres giros finales al circuito urbano de Chimbas, con llegada frente a la Plaza Departamental.

Esta segunda etapa promete ser decisiva en la clasificación general y consolidar la emoción y la competitividad de una de las competencias de ciclismo más importantes de la provincia.