Benjamin Slade, aristócrata británico de 79 años y descendiente directo del rey Carlos II de Inglaterra, ha iniciado una búsqueda pública de pareja con un objetivo claro: concebir un heredero que asegure la continuidad de su linaje y fortuna.

El millonario ofrece un salario anual de un millón de euros, vacaciones en destinos exóticos y la oportunidad de integrarse en un estilo de vida aristocrático. Entre los requisitos de la candidata ideal, Slade indica que debe tener entre 30 y 40 años, medir más de 1,52 metros, poseer licencia para portar armas y estar dispuesta a residir en su castillo. “No creo que sea demasiado mayor para tener hijos. Me quedan nueve meses en un banco de esperma y puedo usarlos”, afirmó en recientes declaraciones.

El aristócrata ha recurrido a aplicaciones de citas como Tinder, donde incluso ajustó su edad de 79 a 56 años para atraer a mujeres jóvenes. Su vida sentimental ha sido objeto de controversia, marcada por matrimonios fallidos, relaciones mediáticas y disputas legales que lo obligaron a pagar indemnizaciones y poner a la venta propiedades.

A pesar de los escándalos y la exposición mediática, Slade se mantiene firme en su objetivo de encontrar una pareja con la que tener un hijo que perpetúe su apellido y herencia. Su historia ha generado repercusión internacional por la combinación de su edad, riqueza, linaje y la transparencia de su búsqueda