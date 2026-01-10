Publicidad
Sociedad > Aristocracia

Multimillonario británico busca pareja joven para concebir un heredero

Benjamin Slade, descendiente del rey Carlos II, quiere encontrar una mujer de entre 30 y 40 años dispuesta a formar parte de su vida en un castillo y tener un hijo que continúe su linaje. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Descendiente del rey Carlos II de Inglaterra, Slade representa una de las ramas históricas de la nobleza británica con gran patrimonio en Somerset. 

Benjamin Slade, aristócrata británico de 79 años y descendiente directo del rey Carlos II de Inglaterra, ha iniciado una búsqueda pública de pareja con un objetivo claro: concebir un heredero que asegure la continuidad de su linaje y fortuna.

El millonario ofrece un salario anual de un millón de euros, vacaciones en destinos exóticos y la oportunidad de integrarse en un estilo de vida aristocrático. Entre los requisitos de la candidata ideal, Slade indica que debe tener entre 30 y 40 años, medir más de 1,52 metros, poseer licencia para portar armas y estar dispuesta a residir en su castillo. “No creo que sea demasiado mayor para tener hijos. Me quedan nueve meses en un banco de esperma y puedo usarlos”, afirmó en recientes declaraciones.

El aristócrata ha recurrido a aplicaciones de citas como Tinder, donde incluso ajustó su edad de 79 a 56 años para atraer a mujeres jóvenes. Su vida sentimental ha sido objeto de controversia, marcada por matrimonios fallidos, relaciones mediáticas y disputas legales que lo obligaron a pagar indemnizaciones y poner a la venta propiedades.

A pesar de los escándalos y la exposición mediática, Slade se mantiene firme en su objetivo de encontrar una pareja con la que tener un hijo que perpetúe su apellido y herencia. Su historia ha generado repercusión internacional por la combinación de su edad, riqueza, linaje y la transparencia de su búsqueda

