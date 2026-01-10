La madrugada del sábado 10 de enero, un nuevo operativo policial sorprendió a varios conductores que participaban en presuntas picadas ilegales en Ruta 40 y Calle 11, en el departamento de Pocito. La intervención dejó como resultado 13 actas labradas y 13 vehículos radiados.

Según explicó Ricardo Díaz, jefe interino de la D7, a DIARIO HUARPE, la Policía recibió un llamado sobre posibles picadas y el operativo se desarrolló entre la medianoche y las 2 de la mañana. “Al llegar, observamos motos y autos preparados para carreras, algunos con modificaciones especiales. Se realizaron controles de documentación y seguridad”, detalló.

Además de los autos, la Policía entrevistó a los carros gastronómicos que participaban en las presuntas picadas ilegales.

Los efectivos entrevistaron a 18 personas mayores de edad, aunque Díaz aclaró que probablemente había más participantes. Como resultado del operativo, se labraron 13 actas y se radiaron 13 vehículos, principalmente por falta de documentación o irregularidades en medidas de seguridad. “Buscamos prevenir riesgos y concientizar sobre los peligros de estas competencias ilegales, que ponen en peligro a los participantes y a terceros”, señaló.

El operativo fue realizado de manera conjunta por agentes de la Dirección Tránsito D7, la Comisaría 7°, GAM, unidades del D3 y el Juzgado de Paz del departamento.

Este procedimiento se suma a un operativo similar ocurrido la semana pasada, en la madrugada del 3 de enero, en el Estadio del Bicentenario, también en Pocito. En esa oportunidad, la intervención policial por presuntas picadas ilegales finalizó con varias infracciones a vehículos.

Operativos diarios para prevenir picadas

La Policía de San Juan realiza controles constantes para evitar que se lleven a cabo picadas ilegales en distintos puntos de la provincia. Según explicó el comisario Ricardo Díaz, “ya hemos trabajado todo el año pasado cada fin de semana haciendo controles de este tipo. El año pasado, se han hecho entre 20 y 30 operativos y se han secuestrado muchos vehículos”. El objetivo de estas acciones es prevenir riesgos tanto para los participantes como para terceros en la vía pública.

Los operativos no se concentran en un solo lugar. “Nosotros luchamos contra la tecnología porque ellos se avisan por las redes sociales; cuando nos instalamos en un lugar se dirigen a otro. Por eso tenemos un operativo satélite que va cubriendo distintos puntos estratégicos. No nos quedamos toda la noche en un solo lugar porque perderíamos el foco del resto”, explicó Díaz. De esta manera, la fuerza logra actuar de manera eficiente y asegurar la radiación de vehículos con irregularidades.

Durante los controles, la Policía verifica documentación, medidas de seguridad y condiciones de los vehículos. “Hubo fines de semana que hemos secuestrado 5 o 6 vehículos, y hubo un fin de semana que secuestramos 18 en la zona del Pinar. Siempre estamos trabajando en esto”, agregó el comisario, destacando la continuidad y el seguimiento permanente de estos operativos en la provincia.