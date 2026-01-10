El Paso Internacional Agua Negra, sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado este sábado 10 de enero, según informó la Dirección Nacional de Vialidad. La apertura permite el tránsito internacional entre Argentina y Chile, cumpliendo con las condiciones de seguridad y tránsito requeridas.

Los horarios de funcionamiento para los vehículos son los siguientes: el egreso desde Argentina estará disponible de 07 a 17 horas, mientras que el ingreso se podrá realizar de 07 a 21 horas. Se recuerda que el cierre del egreso será a las 17 horas.

Publicidad

La habilitación del paso busca facilitar la circulación y el intercambio entre ambos países, asegurando que los viajeros puedan transitar de manera segura durante la temporada. Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos respetando los horarios establecidos.