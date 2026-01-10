En Venezuela, más de 800 personas permanecen detenidas por motivos políticos, según informó la ONG Foro Penal hasta el 5 de enero. De ese total, 68 se encuentran en paradero desconocido y 9 cumplen arresto domiciliario. Las principales prisiones donde se concentran estos detenidos son El Rodeo I, Tocorón, Ramo Verde, El Helicoide y Yare II, aunque forman parte de una red de al menos 120 centros de detención distribuidos por todo el país.

En el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, se contabilizan 102 presos políticos, incluidos extranjeros y familiares de dirigentes opositores. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que algunos detenidos llevan semanas bajo un “régimen de castigo”, sin visitas ni paquetes con alimentos o medicinas, y en condiciones extremas que incluyen esposas permanentes, desnudez y acceso limitado a comida y agua.

Desde el Helicoide han trasladado a muchos presos hasta el Rodeo I.

El Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), originalmente destinado a delincuentes comunes y conocido como sede de la banda Tren de Aragua, aloja 99 presos políticos. Fue reabierto en 2024 como prisión de máxima seguridad tras las protestas postelectorales, con el argumento oficial de transformarla en una “granja productiva”. Tocuyito, en Carabobo, registra otros 14 detenidos bajo la misma condición.

El Centro Nacional de Procesados y Penados Militares (Ramo Verde) concentra 77 presos políticos y ha sido histórico por alojar a opositores como Leopoldo López.

El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, alberga actualmente 57 detenidos y ha sido denunciado como uno de los centros de tortura más grandes de América Latina, con denuncias de malos tratos y aislamiento prolongado.

Otras cárceles con alto número de presos políticos incluyen Yare II (42), Yare III (38) y Fénix Carabobo (20). En prisiones femeninas, La Crisálida y el Instituto Nacional de Orientación Femenina contabilizan 20 y 16 detenidas, respectivamente.

El resto de los presos políticos se encuentra en cárceles comunes, comisarías, instalaciones militares y comandos de la Guardia Nacional. Desde 2015, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado 25 muertes de presos políticos bajo custodia, siendo la más reciente la del exgobernador Alfredo Díaz.