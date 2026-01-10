Una vivienda de Chimbas fue víctima de un robo. La Policía de San Juan detuvo a dos jóvenes por sustraer objetos en una casa del barrio Conjunto N° 8 entre el 7 y 8 de enero. La causa quedó bajo investigación judicial.

Según fuentes policiales, los delincuentes ingresaron a la vivienda y sustrajeron dos televisores (42" RCA y 39" LG), una pava eléctrica Peabody, un amplificador Cort, una guitarra eléctrica Peavey Raptor, un micrófono dinámico y una bicicleta Fischer rodado 29. La víctima indicó que no había signos de violencia ni daños en la vivienda, lo que sugiere que los autores podrían haber ingresado por una ventana abierta o utilizando una llave falsa.

A raíz de la investigación, la Policía de San Juan, mediante la Brigada de Investigaciones, logró detener a dos hombres mayores de edad relacionados con el hecho. Durante los allanamientos realizados en sus domicilios, se logró recuperar gran parte de los objetos sustraídos, que serán devueltos a su propietario.

La causa se encuentra bajo investigación judicial, con intervención del ayudante fiscal Alejandro Díaz, y se continúa trabajando para determinar la participación de los detenidos y esclarecer todos los detalles del robo.