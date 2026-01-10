Con el lema “San Juan, mucho más que vacaciones”, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte lanzó una completa guía de actividades de verano en la provincia, elaborada en conjunto con los 19 departamentos. La propuesta busca ofrecer un recorrido diverso por paisajes, sabores, tradiciones, cultura y aventura, potenciar el turismo interno y receptivo, y consolidar a San Juan como un destino activo durante toda la temporada estival.

La guía incluye circuitos departamentales y rutas temáticas como la Ruta del Vino, Ruta del Olivo, Turismo Rural, Ruta del Cielo, Ruta de la Cerveza Artesanal, Geoturismo, Turismo de Aventura y Naturaleza, Turismo Cultural, Ecoturismo y Turismo de Fe, pensadas para distintos públicos y edades.

En Capital, la agenda contempla visitas guiadas al patrimonio religioso, cultural e histórico, con recorridos por la Catedral, el Centro Cívico Cultural, el Circuito Histórico Ferroviario, Necroturismo, Club Sirio Libanés y Arte Urbano. Se suman paradas de la Ruta del Vino, como Bodega Hagmann y Museo Bodega Santiago Graffigna; la Ruta del Olivo, con Museo Don Julio, Tupelí Gourmet y El Lagar; y la Ruta de la Cerveza Artesanal con Ancestral, Circo Hiper y Brunder La Estación.

Rivadavia apuesta al turismo ambiental y recreativo con el Faunístico, el Centro de Formación Ambiental Anchipurac, el Parque de la Biodiversidad, además de astroturismo, trekking nocturno, ferias y actividades en la Ruta del Vino y del Olivo.

En Rawson, la oferta combina turismo rural, ecoturismo y patrimonio, con la Ruta de las Plumas, granjas, museos, cicloturismo en Médano de Oro, trekking en Cerro Barboza y turismo religioso. También se suman bici tours y el Camino del Inca Qhapaq Ñan.

Chimbas propone observación astronómica en el Observatorio Félix Aguilar, turismo de fe en el Santuario El Carrerito y cerveza artesanal con Umbral. Santa Lucía, Albardón y San Martín refuerzan enoturismo, turismo rural y experiencias de fe.

Pocito ofrece ferias de emprendedores, excursiones con “Experiencia Pocito”, actividades culturales en Plaza Liberarte, rutas del vino y del olivo, turismo de fe y paracaidismo tándem.

Valle Fértil se consolida como destino estrella con Parque Provincial Ischigualasto, circuitos guiados en Chucuma, La Majadita y Balde de las Chicas, city tours, astroturismo, noches de museos, talleres recreativos y turismo rural y religioso.

Iglesia combina fiestas populares, ferias, museos y turismo aventura con windsurf, rafting, kayak, pesca embarcada y ecoturismo en el Parque Nacional San Guillermo. Jáchal propone turismo de identidad local: tejido, Ruta de Molinos Harineros, trekking, gastronomía, peñas nocturnas, cerveza artesanal y ecoturismo.

Calingasta destaca por la aventura y naturaleza: trekking, expediciones de alta montaña, rafting, travesías 4x4, cabalgatas, carrovelismo, bodegas y la Ruta del Cielo con observatorios de relevancia nacional e internacional.

En Zonda, Sarmiento, Ullum, 9 de Julio y Caucete, la guía incluye cabalgatas, yoga al aire libre, parques protegidos, turismo energético, paisajes vitivinícolas y los principales santuarios de fe, como Difunta Correa y San Expedito.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte destacaron que la guía es una herramienta para planificar escapadas, recorridos y experiencias durante todo el verano, poniendo en valor la articulación con municipios y el sector privado. Se recomienda consultar disponibilidad y posibles reprogramaciones antes de cada actividad.

La guía completa está disponible en la web oficial de la Secretaría de Turismo: sanjuan.tur.ar, con el detalle de cada propuesta y departamento.