El turismo en tres departamentos clave de San Juan mostró realidades diversas pero alentadoras durante la primera semana de enero de 2026. Mientras Iglesia transita una quincena con ocupación casi plena gracias a sus fiestas y al buen estado del dique, Calingasta mantiene números similares al año pasado con fuerte presencia de turismo aventura, y Valle Fértil combina un inicio prometedor con cancelaciones por las lluvias, aunque con gran optimismo por el regreso del agua a sus ríos.

Valle Fértil: buen arranque, impacto de las lluvias y expectativas en alza

Los ríos son pilares en el turismo de Valle Fértil.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Turismo de Valle Fértil, Marcos Carrizo, explicó que el movimiento turístico comenzó de manera positiva durante el primer fin de semana de enero. “El jueves 2 ya empezó a verse movimiento y el fin de semana del 3 y 4 fue muy lindo, con una ocupación cercana al 65%”, señaló, aclarando que se trata de estimaciones preliminares.

Publicidad

Sin embargo, las intensas lluvias registradas en los días posteriores afectaron al Parque Provincial Ischigualasto y a sectores del casco urbano, lo que provocó la caída de numerosas reservas. “Mucha gente no alcanzó a llegar”, lamentó Carrizo, aunque estimó que la semana cerrará con una ocupación cercana al 70%.

En cuanto a los precios, indicó que varían según capacidad y servicios: “Hay cabañas desde los 50 o 60 mil pesos por día hasta opciones más grandes que pueden llegar a los 250 o 280 mil pesos diarios”. Aclaró que el costo suele generar confusión cuando grupos pequeños deben alquilar alojamientos de mayor capacidad.

Publicidad

Pese a las dificultades climáticas, el balance hacia adelante es altamente positivo. “Lo que hace atractivo a Valle Fértil son los ríos y los arroyos. Las lluvias hicieron que bajen crecientes en casi todos y eso renueva totalmente las expectativas”, afirmó. Destacó el caso del río Las Tumanas, que ya muestra un caudal importante, y los trabajos de limpieza realizados por el municipio para garantizar espacios aptos para el disfrute. “Tenemos la esperanza de que esta temporada sea muy buena, porque recuperamos nuestro principal atractivo: el agua y el paisaje”, concluyó.

Iglesia: ocupación casi plena y fiesta popular como motor

El panorama en Iglesia es marcadamente favorable. La secretaria de Cultura y Turismo, Fany Pernas, aseguró a DIARIO HUARPE que el departamento atraviesa un impacto turístico muy positivo durante enero. “Estamos en un 95% de ocupación para esta primera quincena”, afirmó.

Publicidad

Iglesia presenta diversas opciones para el turismo. (Foto Complejo Guenamosa).

Entre los factores clave mencionó el excelente nivel de agua del dique, ideal para deportes náuticos, y la realización de la Fiesta de la Semilla y la Manzana, que concentra una fuerte afluencia de visitantes. “La entrada es libre y gratuita, hay artistas locales, provinciales y nacionales, y todavía quedan lugares para quienes quieran sumarse”, señaló.

Además, Pernas remarcó que el clima acompaña: “Bajó un poco la temperatura, pero el pronóstico es bueno y abrigándose no hay problemas”. La combinación de naturaleza, eventos culturales y actividades recreativas consolida a Iglesia como uno de los destinos más elegidos del verano sanjuanino.

Calingasta: estabilidad, turismo activo y visitantes del país y el exterior

En Calingasta, la directora de Turismo y Cultura municipal, Emilia Leonor Bigi, indicó que la ocupación ronda el 50% de reservas para la primera quincena, un número similar al del año pasado. “Todavía hay lugar y eso también es positivo para el turista que llega sin reserva”, destacó.

La localidad de Barreal concentra la mayor demanda, impulsada por la amplia oferta de actividades al aire libre y la mayor cantidad de alojamientos. Bigi señaló que el turismo es variado: además del visitante sanjuanino, llegan personas de Córdoba, Buenos Aires y Rosario, así como extranjeros, principalmente de Chile y Europa.

“El turismo aventura y de montaña es clave: están habilitadas actividades como el Arroyo Turquesa, el cerro Mercedario y el cruce sanmartiniano”, explicó. En promedio, quienes reservan se quedan alrededor de siete días, mientras que los visitantes sin reserva suelen permanecer unos tres días.

Un verano con desafíos y oportunidades

Así, la primera semana de enero deja un balance heterogéneo pero alentador en los principales destinos turísticos del interior sanjuanino. Con fiestas populares, naturaleza en plenitud y ríos nuevamente con agua, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil apuestan a que el resto del verano consolide el movimiento turístico y reactive plenamente la temporada.