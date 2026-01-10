Un DT argentino será sometido a una operación del corazón

El entrenador argentino Luis Zubeldía, actualmente al frente de Fluminense, será sometido este sábado a una operación cardíaca, según anunció el club de Río de Janeiro. Se trata de una intervención programada y no de urgencia, aunque el club no detalló la naturaleza del problema de salud que motivó la cirugía.

Luis Francisco Zubeldía ​ es un exfutbolista y entrenador argentino.

La operación coincide con el momento en que el DT se encuentra al filo de cumplir 45 años, el 13 de enero. Fluminense explicó que, dependiendo de los controles posteriores, Zubeldía podría necesitar un reposo de siete días; de no ser necesario, el técnico podría reincorporarse a los entrenamientos el lunes siguiente a la operación.

El anuncio genera dudas sobre su presencia en el debut del equipo en el campeonato brasileño, previsto para el miércoles 14 de enero ante Madureira. Zubeldía inició la pretemporada el 2 de enero con un primer grupo de futbolistas, y el 8 se incorporó el plantel completo, completando la preparación en dos etapas.

Desde que asumió en Fluminense a fines de septiembre, tras su salida de São Paulo, Zubeldía dirigió 18 partidos, con un balance de 11 victorias, tres empates y cuatro derrotas. Bajo su conducción, el equipo logró la clasificación directa a la Copa Libertadores y el acceso a las semifinales de la Copa de Brasil.

En enero, Fluminense afrontará cuatro partidos por la Taça Guanabara antes del inicio del Brasileirao, programado para el 28 de enero frente a Gremio. Además, el club integrará el Bombo 1 en el sorteo de la próxima Copa Libertadores, previsto para el 18 de marzo.

El posteo de Fluminense

"El técnico Luis Zubeldía será sometido a un procedimiento cardiovascular programado este sábado. En caso de que se identifique la necesidad de tratamiento tras la intervención, deberá guardar reposo durante siete días. Si no hubiera decisión médica en ese sentido, volverá al mando de los entrenamientos ya el lunes". Señaló el breve fue el mensaje de Fluminense, y se espera que este sábado, también por las redes sociales del club, se informe sobre el resultado de la operación.