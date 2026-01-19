El EPRE cuestiona los 370 kWh de Nación y pide un 50% más para el verano sanjuanino

La Secretaría de Energía de la Nación definió el criterio climático para la asignación de subsidios al consumo de electricidad, incluyendo a San Juan dentro de la categoría “Zona Cálida”, con un Consumo Base Subsidiado de 370 kWh mensuales durante diciembre, enero y febrero. Sin embargo, lejos de conformarse, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) impugnó formalmente la medida y elevó un reclamo para que la provincia sea reclasificada, poniendo el foco en un pedido de equidad basado en datos climáticos actuales.

“Hemos impugnado la resolución y nos hemos presentado con un recurso ante la Secretaría de Energía solicitando que se encuadre a San Juan como zona muy cálida”, explicó Roberto Ferrero, presidente del EPRE, en Radio Sarmiento. La categoría reclamada –que incluye a provincias como Chaco, Misiones o Santiago del Estero– conlleva un subsidio de 550 kWh mensuales, un umbral que el organismo provincial considera justo y técnicamente fundado.

El eje del reclamo no es un pedido de privilegio, sino de igualdad de tratamiento. “No estamos pidiendo ningún tratamiento diferencial ni nada por el estilo, simplemente estamos pidiendo un tratamiento equitativo, el mismo que se ha dado a esas provincias por los registros del Servicio Meteorológico Nacional”, sostuvo Ferrero, destacando que los fundamentos se basan en registros técnicos actuales que demostrarían similitudes climáticas.

La resolución nacional, adoptada el 16 de enero, se apoya en parámetros de la Norma IRAM 11603:2012, cuyos umbrales térmicos han sido cuestionados por no reflejar el impacto del cambio climático reciente. Frente a esto, el EPRE insiste en que la evaluación debe actualizarse con los datos del SMN.

Impacto concreto en las facturas y alcance del subsidio

Ferrero detalló cómo se aplicará la medida y su efecto directo en los hogares. “Estos son los consumos de los meses de diciembre, enero y febrero. Los consumos de diciembre llegan sobre las facturas del mes de marzo o abril”, aclaró. Es decir, los sanjuaninos verán reflejado el subsidio –en su nivel actual de 370 kWh– a partir de las facturas que se emitan en marzo.

Para ilustrar la diferencia entre la categoría actual y la reclamada, dio un ejemplo concreto: “Una familia que consume 500 kWh en el mes, va a tener 370 kWh a precio subsidiado y el remanente (130 kWh) a precio completo. Lo que estamos pidiendo cuando decimos 550 kWh es que la totalidad de ese consumo sea subsidiada”.

El funcionario fue claro al señalar que, respecto a la exclusión total del año anterior, la inclusión como “Zona Cálida” es un avance, pero insuficiente: “Respecto al año pasado, sí [es positivo]; respecto a lo que entendemos que corresponde, creemos que es un tratamiento inequitativo”.

¿Quiénes acceden al beneficio?

El subsidio está dirigido exclusivamente a hogares de menores ingresos, específicamente aquellos cuyos ingresos totales no superen el equivalente a tres canastas básicas totales (aproximadamente $3.900.000 mensuales al momento de la resolución). Los usuarios que ya estén inscriptos en los registros de subsidios no deben realizar ningún trámite. Quienes cumplan los requisitos y no reciban el beneficio, deben inscribirse a través de la página de la Secretaría de Energía, ANSES, las distribuidoras o el mismo EPRE.