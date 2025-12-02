Una mujer de 34 años fue detenida el pasado 1 de diciembre en un comercio ubicado en calle Esteban Echeverría, en el barrio Municipal de Rivadavia, señalada por sustraer dinero de la caja registradora.

Según informaron fuentes policiales, la dueña del local revisó las cámaras de seguridad y observó que la empleada retiraba billetes de la caja para guardarlos debajo de la calza. Tras detectar la maniobra, dio aviso a la Policía.

Efectivos de la Comisaría 28ª llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión de la mujer, quien trabajaba en el negocio desde hace tres meses. Posteriormente, el ayudante fiscal de la UFI de Flagrancia, dispuso el inicio del procedimiento especial por el delito en curso.

La sospechosa fue trasladada a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes mientras avanza la investigación.