Una camioneta chocó contra un caballo en Sarmiento

La Ruta Nacional 40 fue el escenario de un hecho impactante durante las horas de la madrugada. Un hombre de 35 años con domicilio en Capital se encontró de repente con un caballo sobre el asfalto en la zona de San Carlos, Sarmiento. El choque resultó inevitable en el sector ubicado antes de la calle Carpino porque la visibilidad era muy baja en ese momento del día.

Aunque el golpe fue muy violento, el conductor del vehículo no tuvo lesiones físicas,. La camioneta terminó con daños de mucha consideración en su estructura mientras que el animal quedó tendido en el suelo sobre la calzada. Según los datos informados, el hombre se llevó un fuerte susto por la magnitud del impacto en un tramo de la ruta donde cruzarse con animales sueltos es un riesgo que se repite.

En el lugar del siniestro se presentó el personal de la Unidad Rural para ordenar la circulación de los autos y realizar las actuaciones correspondientes. También se dio intervención directa a la Justicia para intentar esclarecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes son los responsables por lo ocurrido en plena ruta.