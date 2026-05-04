Lunes 04 de Mayo
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Policiales > Alerta

Buscan a una mujer y su bebé desaparecidos en Neuquén

Una mujer de 27 años y su hijo de cuatro meses son intensamente buscados en Neuquén, mientras crece la incertidumbre y se despliega un operativo con alerta especial.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Camila Belén Montesino y su bebé de 4 meses. (Gentileza)

Una intensa búsqueda mantiene en vilo a la provincia de Neuquén tras la desaparición de una mujer y su bebé de apenas cuatro meses, vistos por última vez el 1 de mayo en la localidad de Rincón de los Sauces. La situación generó una fuerte preocupación y activó un amplio operativo policial. 

La mujer fue identificada como Camila Belén Montesino, de 27 años, quien desapareció junto a su hijo Carlos Amir Jeremy Araya. Desde ese momento no se volvió a tener contacto con ninguno de los dos, lo que derivó en la activación del Alerta Nati, un protocolo especial para la búsqueda de menores.

El caso tiene un antecedente clave: días antes de la desaparición se realizó un allanamiento en la vivienda donde residía la mujer. Luego de ese procedimiento, tanto ella como el bebé fueron trasladados a un hospital para controles médicos y posteriormente recibieron el alta.

La denuncia fue realizada por la expareja de la mujer, quien además es el padre del bebé. Según indicó, intentó comunicarse y acercarse al domicilio sin obtener respuestas, lo que encendió las alarmas y dio inicio a la investigación.

Desde entonces, la Policía y la fiscalía trabajan en la reconstrucción de los últimos movimientos de la madre y su hijo, con rastrillajes en distintos puntos y recolección de testimonios de vecinos. Hasta el momento, no hay una hipótesis oficial confirmada sobre lo ocurrido.

La incertidumbre crece con el paso de las horas y la falta de pistas firmes. Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

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