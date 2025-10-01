En la provincia de San Juan, una empresa lanzó una búsqueda laboral destinada a incorporar un técnico electromecánico con experiencia comprobable en la industria de la construcción y en la realización de tareas eléctricas. La convocatoria apunta a profesionales con perfil dinámico y disponibilidad horaria para sumarse de manera inmediata.

Dentro de los requisitos principales, la compañía destacó la necesidad de que los postulantes cuenten con carnet de conducir vigente y disponibilidad full time para desempeñar las funciones que demanda el puesto. Asimismo, se valorará de forma especial la experiencia previa en tareas encomendadas por Naturgy, aunque no es excluyente.

El puesto ofrece la posibilidad de incorporarse a un equipo de trabajo especializado, en un entorno vinculado tanto a la construcción como a la ejecución de tareas eléctricas, sectores que se encuentran en crecimiento constante en la región.

La búsqueda está dirigida exclusivamente a personas que residan en San Juan, lo que permitirá agilizar la integración al equipo y garantizar la disponibilidad requerida por la empresa. Los interesados deberán completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUcTWAjWY1fEiKDyiwRw9KcwatMlb_BN7acJQg9I-bugofgw/viewform?pli=1&pli=1