Una exreina del Sol publicó un conmovedor mensaje de apoyo para los camioneros

Después de innumerables quejas realizadas por algunos camioneros aduciendo el maltrato que sufren cuando se ven obligados a trasladar sus cargas aún a pesar de la pandemia de coronavirus que afectó a todo el mundo, la exreina del Sol Gabriela Puerta, publicó un mensaje pidiendo solidaridad y empatía para con estos trabajadores.

La joven que supo ostentar el cetro durante el año 2016, publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. El texto comienza con una declaración llena de orgullo: "soy hija de camionero", asegura la chica.

Luego su relató gira en torno a recuerdos de su infancia acompañando a su padre en algunos de sus viajes y como su hermano a los 13 años comenzó a trabajar en un camión y ya lleva poco más de 15 años tras un volante.

Ahora con la pandemia las restricciones de paso y el temor a que los choferes sean portadores de la enfermedad, han hecho que los trabajadores del transporte de cargas se vean obligados a cumplir estrictos protocolos y hasta días de espera para poder ingresar a un determinado lugar para dejar su carga.

La joven aseguró que los trabajadores del sector "sufren gente, la están pasando mal y ustedes no se la hace más fácil. Sus comentarios despectivos, su falta de empatía y solidaridad. La ruta de por sí es difícil, sumale que no te quieran vender comida, que no te permitan bañarte por días, que no puedas pararte a orinar. Que vivas con el miedo constante de poder hacerle mal a tu familia todo por tener que cumplir tú de oficio, el de hacerle llegar a todos la comida a su hogar".

Este mensaje fue acompañado por un video en el que se ve al hermano de Gabriela durante una larga espera para poder ingresar a San Luis, además se escucha un audio en el que una pequeña le pide a su padre, el hermano de Gabriela, por que "vuelva pronto a casa". También se ven imágenes de los Puerta siempre en un camión.

Mientras tanto, en San Juan se registró en las últimas horas un reclamo de los camioneros que llegan a San Juan. Tras horas de conflicto, acordaron que se agilizarán los testeos rápidos para los sanjuaninos y que en el caso de los transportistas de fuera de la provincia se implementarán centros en donde podrán aprovisionarse, ir al baño o darse una ducha.

El mensaje

En reiteradas ocasiones me jacto con orgullo cuando algo me sale diciendo "soy hija de camionero" y aunque muchos lo tomen como chiste es así. Mi infancia se basó en seguir los pasos de papá, siempre que podía me cargaba con ropa y me llevaba en sus increíbles aventuras. Entre grasa, ruedas, repuestos, cargas, descargas, horas y horas de ruta me criaron. Lamentablemente para mi hno fui su carga más pesada más de una vez y quiero creer que aguantarme de chiquita y cuidarme con tanta constancia le ayuda hoy en día aguantar las peores cosas (no es de exagerada, era un petardo de chica).Mi hno desde los 13 años trabaja arriba de un camión, para desgracia de mi madre que lo lloro por años, el nene encontró pasión en los camiones y hasta el día de hoy ahí lo tenemos, arriba de uno. Y no hablamos de explotación infantil, hablamos de tiempos en los que solo había dos opciones: estudiar o trabajar y era bien brutito el hdp, no quiso seguir la escuela. Cuando tuvo su mayoría de edad le hizo frente a la tarea de mi viejo permitiéndole bajarse de los camiones. Y si, la pila de años no viene sola Don Puerta.

Armando lleva más de 15 años trabajando como caminero con orgullo. Más de 15 años ejerciendo la profesión más sacrificada. Una profesión que no te la hace fácil cuando estás lejos de tu familia por meses si es necesario, dónde sufres y mucho. Los peligros de a ruta, la falta de comodidad, las horas de desvelo, robos y mil cosas que les puedo mencionar son parte del oficio y ante esta situación de pandemia que nos azota esas cosas se multiplicaron por mil. SUFREN GENTE, LA ESTÁN PASANDO MAL y ustedes no se la hace más fácil. Sus comentarios despectivos, su falta de empatía y solidaridad. La ruta de por sí es difícil, súmale que no te quieran vender comida, que no te permitan bañarte por días, que no puedas pararte a orinar. Que vivas con el miedo constante de poder hacerle mal a tu familia todo por tener que cumplir tú de oficio, el de hacerle llegar a todos la comida a su hogar.

Los camioneros ayudan a abastecer a todo el país, a que ni vos ni yo nos quedemos sin lo necesario para sobrellevar este momento difícil.

Pero estos días se les hace cada vez más difícil conseguir comida, no los dejan parar en las estaciones de servicio más que para cargar combustible, no pueden comprar y conseguir algo tan básico como una botella de agua no está resultando simple.

Que el miedo no nos quite el lado humano, casi todos toman las medidas de protección que pueden, muchos acceden a ellas porque la empresa en la que trabajan les otorga lo necesario, y el que no, cómo en el caso de mi hno se compra lo que puede con su propia plata. INSISTO, TIENE HIJOS Y UNA MUJER A LA QUE CUIDAR DE ESTE VIRUS. No hay necesidad de tratarlos como animales, seamos más empáticos.

Hoy nos hizo llegar un vídeo que le pasaron. Se encontró en el mismo y nos lo mostró, es uno de los tantos esperando para ingresar a la provincia de San Luis, estuvo esperando más de 4 hs. Eran las 17 hs del día de hoy y todavía no comía.

Fuerza Camioneros 💪

Fuerza Hno 🖤