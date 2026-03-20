El cambio de temperatura y consecuentemente el fuerte viento que afectó buena parte del Gran San Juan, provocó algunos daños en la ciudad. La primera consecuencia de las ráfagas que alcanzaron más de los 50 km/h se produjeron en horas de la tarde de este viernes.

El siniestro ocurrió en avenida Córdoba y Ricardo Rojas, a pocas cuadras de la estación Córdoba. Un plátano de gran tamaño se desprendió y cayó sobre una camioneta que estaba estacionada. Con la caída de los restos del árbol, afectó también una pilastra de electricidad que estaba en el lugar.

El impacto dejó la parte delantera del capot del vehículo totalmente destrozando. Además, se observó al dueño de la camioneta, quien no sufrió lesiones afortunadamente, expresó su malestar por el accidente. En las horas posteriores al hecho, se presentó en la seccional correspondiente para registrar la denuncia.

Aparentemente, el árbol tenía raíces en grave estado de descomposición. La circulación tránsito se vio interrumpido en la zona.

La Policía de San Juan realizó los cortes de calles correspondientes, mientras que el departamento de Bomberos actuó en el lugar para despejar la zona y cortar el árbol de gran tamaño.

La camioneta afectada es una Ford Ranger color blanca. Según informaron los vecinos de la zona, el dueño no pertenecería al lugar, sino que estaba comprando en un comercio cercano cuando ocurrió el accidente.

Por otro lado, toda la zona quedó sin energía eléctrica, ni servicio de telefonía móvil y conexión de Internet. También, hubo daños en la acequia y la vereda.