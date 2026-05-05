Robaron cerca de $100.000.000 de la casa de un empresario en Jáchal

Un robo de alto impacto económico se registró en el departamento Jáchal, donde delincuentes sustrajeron cerca de $100.000.000 en efectivo de la vivienda de un empresario local. El hecho ocurrió el viernes 2 de mayo por la noche y es materia de investigación policial.

Según la denuncia, el episodio se produjo entre las 19.30 y las 21.30, en momentos en que el propietario, Mario “Nolo” Quiroga, se encontraba fuera de su domicilio junto a su esposa, su hija y su nieto, participando de una misa en memoria de un familiar. La ausencia del grupo familiar habría sido determinante para la concreción del ilícito.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los autores ingresaron a la propiedad a través de un baldío lindante a calle Sarmiento. Desde ese sector, escalaron un muro y accedieron por la parte trasera de la vivienda. Tras forzar una puerta, lograron ingresar sin provocar un desorden generalizado, lo que refuerza la hipótesis de un accionar dirigido.

Dinero en efectivo

El elemento más relevante para los investigadores es la precisión del objetivo. Los intrusos se dirigieron directamente a un cofre metálico donde el empresario guardaba dinero en efectivo. De acuerdo con la denuncia, sustrajeron $86.000.000 y US$10.000.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que una de las principales líneas investigativas apunta a la posible existencia de información previa sobre los movimientos de la familia y la ubicación del dinero.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 21ra de Jáchal y de la Brigada de Investigaciones, que avanzan con peritajes y recolección de pruebas en la zona. Hasta el momento, no hay personas detenidas.