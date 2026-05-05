Cada 5 de mayo, el calendario sanitario pone el foco en el Día Internacional de la Celiaquía. Esta fecha, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca visibilizar una condición que afecta a miles de argentinos y que exige un compromiso riguroso por parte del Estado en el control de lo que llega a la mesa.

En San Juan, ese rol fundamental recae sobre el Centro Biotecnológico Provincial. Este nodo, que integra al Instituto Tecnológico (IT) y los laboratorios del ex Insemi, se ha convertido en el escudo científico que garantiza que un producto etiquetado como "libre de gluten" realmente lo sea.

Tecnología de precisión al servicio del celíaco

El Centro, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, no es un laboratorio más: es un organismo sanitario de jurisdicción reconocido por la Anmat. Allí se realizan estudios de alta complejidad para detectar trazas de gluten, brindando seguridad tanto al sistema de salud como a los productores locales que buscan certificar sus alimentos.

La clave del proceso es la técnica de inmunoensayo Elisa, mediante la cual el Instituto Tecnológico logra cuantificar la presencia de gliadina en alimentos procesados.

Este método asegura resultados confiables que cumplen estrictamente con las normativas nacionales e internacionales, permitiendo que la industria sanjuanina sea competitiva y, sobre todo, segura.

Un compromiso de gestión

Desde las distintas áreas del gobierno de Marcelo Orrego, se enfatiza que fortalecer estos controles no solo mejora la oferta comercial, sino que impacta directamente en la calidad de vida de las familias sanjuaninas.

Con el trabajo del Centro Biotecnológico, la provincia no solo vigila, sino que promueve una producción de calidad, permitiendo que quienes padecen celiaquía puedan consumir productos locales con total tranquilidad.