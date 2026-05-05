El SMN anticipa llegada de fuerte viento Zonda y Sur en San Juan

Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad de San Juan, el martes 5 de mayo de 2026 transcurrirá sin probabilidad de precipitación, con un valor de 0% para cada franja del día. Durante la mañana, el SMN indica cielo algo nublado, una temperatura de 10°C y vientos del noroeste que se desplazarán entre 13 y 22 km/h, sin registrarse ráfagas.

Hacia la tarde, el organismo prevé un cambio a parcialmente nublado, con un ascenso térmico hasta los 25°C, mientras que los vientos, con similar intensidad de 13 a 22 km/h, rotarán hacia el este. Por la noche, el pronóstico del SMN establece un retorno a cielo algo nublado, un descenso de la temperatura a 17°C y vientos del este más moderados, de 7 a 12 km/h.

Para el miércoles 6 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para San Juan una evolución gradual de las condiciones, siempre con 0% de probabilidad de precipitación. En la madrugada, el pronóstico indica parcialmente nublado, con 11°C y vientos del sur de 7 a 12 km/h. Durante la mañana, se mantendrá el parcialmente nublado, la temperatura ascenderá a 15°C y los vientos, ahora del norte, se intensificarán hasta un rango de 13 a 22 km/h. En la tarde, el SMN prevé un cambio a mayormente nublado, una temperatura máxima de 25°C y vientos del oeste de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Finalmente, para la noche del miércoles, el organismo sostiene la condición de mayormente nublado, con 18°C, viento del sur en el mismo rango de 23 a 31 km/h y ráfagas estimadas entre 42 y 50 km/h.