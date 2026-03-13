Una masa y tres sabores: cómo hacer muffins salados nutritivos

Para quienes buscan practicidad en la cocina, los muffins salados se presentan como “una idea práctica que resuelve en forma rica y saludable esas comidas fuera de casa, en el cole o en el trabajo”. Esta propuesta del chef Lucas Galucci, conocido como @galucocina, permite que con una sola preparación se logren tres sabores distintos, ideales para tener listos en la heladera y adaptarlos tanto a los más chicos como a meriendas o desayunos.

La receta básica consiste en colocar en una licuadora tres huevos, 210 g de leche, 120 g de aceite, 150 g de queso en hebras, 300 g de harina 0000, una cucharadita de polvo para hornear, sal y pimienta a gusto. Se debe procesar todo hasta obtener una mezcla homogénea, aunque, según se indica, si no se cuenta con una licuadora potente esta misma mezcla se hace a mano, integrando los ingredientes en el orden indicado.

Una vez lista la base, se vierte en moldes previamente engrasados con rocío vegetal. Para crear la variedad de sabores, se pueden añadir cubitos de jamón en unos, pequeños arbolitos de brócoli en otros, o zanahoria y zucchini rallados en el resto.

Para aportar una textura crocante, se recomienda espolvorear un mix de semillas por encima. Finalmente, la cocción requiere un horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga totalmente seco.