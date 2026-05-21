Una importante convocatoria laboral se lleva adelante en el municipio de la Capital, donde se buscan postulantes para cubrir puestos vacantes en una reconocida empresa del sector minero. El llamado está dirigido específicamente a choferes con carnet profesional, con experiencia en conducción de camiones fuera de ruta.

Las entrevistas se desarrollan entre el 20 y el 27 de mayo, en el horario de 8:30 a 12:30, en la sede de la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, ubicada en calle Mitre 647 Este, en Capital. Desde la organización indicaron que los interesados deberán presentarse de manera presencial para participar del proceso de selección.

En cuanto a los requisitos, se solicita que los postulantes tengan entre 30 y 45 años, cuenten con estudios secundarios completos y acrediten experiencia comprobable en el puesto. Además, se especifica que la búsqueda está orientada a personas de género masculino, con buena presencia.

Otro punto clave es que los aspirantes deben presentarse con el DNI físico al momento de la entrevista. No se establecieron restricciones en cuanto al lugar de residencia, por lo que pueden postularse personas de cualquier departamento de la provincia.

La convocatoria refleja la demanda de mano de obra calificada en el sector minero, una de las actividades económicas más relevantes de la región, y representa una oportunidad concreta de inserción laboral para quienes cumplan con el perfil solicitado.