La Liga de España ingresó en su tramo decisivo y, mientras el Barcelona ya aseguró el título, la atención ahora se concentra en la lucha por evitar el descenso. En esa pelea aparecen varios protagonistas argentinos, entre ellos Claudio Echeverri y Martín Demichelis, involucrados en una definición dramática que se resolverá en la última fecha.

Uno de los equipos más comprometidos es el Mallorca, dirigido por el exentrenador de River Plate Martín Demichelis, que marcha anteúltimo con 39 puntos. El conjunto balear necesita ganar y esperar otros resultados para asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Apenas un punto por encima aparece el Girona, donde juega Claudio Echeverri junto al arquero argentino Paulo Gazzaniga. El equipo catalán cayó ante el Atlético de Madrid y llegará obligado a sumar en la última jornada para no depender de otros resultados.

También está involucrado el Elche, club donde militan Federico Redondo y Matías Dituro. El conjunto valenciano logró un triunfo clave frente al Getafe y llega algo más aliviado con 42 unidades, aunque todavía sin asegurarse matemáticamente la permanencia.

La definición será todavía más intensa porque varios de estos equipos se enfrentarán entre sí en la última fecha. Girona recibirá al Elche en un duelo directo por la permanencia, mientras que Mallorca jugará frente al ya descendido Real Oviedo.

El Oviedo, que ya perdió la categoría, también cuenta con presencia argentina en su plantel a través de Thiago Fernández y Santiago Colombatto. Además, otros futbolistas nacionales todavía corren riesgos matemáticos, como Matías Moreno en Levante, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia y Lucas Boyé en Alavés, y Federico Gattoni en Sevilla.

Club a club, los argentinos que tienen chances matemáticas de descender en España

Real Oviedo - ya descendido - (29 puntos): Thiago Fernández y Santiago Colombatto

Mallorca (39 puntos): Martín Demichelis (DT) y Pablo Maffeo

Girona (40 puntos): Claudio Echeverri y Paulo Gazzaniga

Elche (42 puntos): Federico Redondo y Matías Dituro

Osasuna (42 puntos): no tiene futbolistas argentinos

Levante (42 puntos): Matías Moreno

Alavés (43 puntos): Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia y Lucas Boyé

Sevilla (43 puntos): Federico Gattoni

Con siete equipos todavía comprometidos y apenas una jornada por disputarse, el cierre de la temporada española promete una definición cargada de tensión, donde varios argentinos intentarán evitar el descenso y sostener a sus clubes en Primera División.