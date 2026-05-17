Las recetas rápidas, económicas y aptas para personas celíacas siguen ganando popularidad en redes sociales y plataformas gastronómicas. Entre ellas, una de las más buscadas en los últimos días es la de cookies de chocolate sin harina, una preparación sencilla que requiere apenas cinco ingredientes y pocos minutos de cocina.

La receta se destaca porque no utiliza harina de trigo ni mezclas industriales, por lo que resulta apta para personas con celiaquía siempre que se utilicen productos certificados libres de gluten. Además, su preparación es simple y no demanda experiencia previa en repostería.

Ingredientes para ocho unidades

Azúcar: 170 gramos (puede utilizarse blanca, integral o impalpable).

Cacao amargo en polvo: 30 gramos.

Claras de huevo: 2 unidades.

Esencia de vainilla: cantidad necesaria.

Chocolate amargo picado: 60 gramos.

Paso a paso

El proceso es sumamente ágil, no requiere batidora eléctrica y se completa en apenas 20 minutos. En primer lugar, integrar el azúcar con el cacao en un recipiente. Luego incorporar las claras y la vainilla hasta obtener una preparación homogénea.

Para el toque final, sumar el chocolate picado a la mezcla y después verter porciones separadas en una placa (considerando que la masa se estira) y cocinar en horno precalentado por 15 minutos aproximadamente.

La preparación se volvió tendencia especialmente por su practicidad y porque permite adaptar ingredientes según preferencias personales, incorporando nueces, coco rallado o distintos tipos de chocolate.

Para las personas celíacas, los especialistas recuerdan igualmente la importancia de verificar que todos los productos utilizados cuenten con certificación libre de gluten para evitar contaminación cruzada durante la elaboración.