Neymar vivió una situación insólita este domingo durante la derrota de Santos por 3 a 0 frente a Coritiba por el Brasileirao. El delantero brasileño fue reemplazado por error debido a una confusión arbitral y explotó de bronca cuando le informaron que no podía volver a ingresar al campo de juego.

La polémica ocurrió a los 64 minutos del partido disputado en Vila Belmiro. Mientras Neymar recibía atención médica fuera del campo por molestias en uno de sus gemelos, el entrenador Cuca ordenó el ingreso de Robinho Jr. por Gonzalo Escobar. Sin embargo, el cuarto árbitro levantó el cartel electrónico con el número 10, correspondiente a Neymar, y la terna arbitral interpretó que el futbolista reemplazado era el exjugador de Barcelona y PSG.

Al darse cuenta del error, Neymar reaccionó inmediatamente y comenzó a protestar de manera efusiva. Incluso mostró a las cámaras de televisión el papel oficial del cambio para demostrar que el futbolista que debía salir era Escobar y no él.

Pese a las explicaciones del jugador y del cuerpo técnico de Santos, los árbitros decidieron mantener la sustitución argumentando cuestiones reglamentarias. Como el cambio ya había sido oficializado, Neymar no pudo regresar al partido.

La situación provocó un fuerte enojo del brasileño, que terminó recibiendo una tarjeta amarilla por sus protestas. Luego se retiró al banco visiblemente molesto mientras Santos sufría una dura derrota que lo dejó comprometido en la parte baja de la tabla del Brasileirao.

El episodio ocurre además en un momento delicado para Neymar, que espera conocer si será incluido por Carlo Ancelotti en la lista definitiva de Brasil para el Mundial 2026. El delantero busca recuperar continuidad después de una larga serie de lesiones que afectaron su carrera en las últimas temporadas.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó fuertes críticas hacia la actuación arbitral. Muchos usuarios y medios brasileños calificaron la situación como uno de los errores más insólitos del campeonato.