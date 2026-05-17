El empresario chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo internacional fue identificado como Marcelo Becker, un alto ejecutivo vinculado a la empresa pesquera Landes, una reconocida firma del sector alimenticio en Chile. El caso generó fuerte repercusión pública por la gravedad de los comentarios realizados dentro de la aeronave.

El episodio ocurrió en un vuelo de la aerolínea Latam que cubría la ruta entre São Paulo y Frankfurt. Según denunciaron pasajeros y miembros de la tripulación, Becker comenzó a insultar a distintas personas con expresiones discriminatorias relacionadas con el color de piel y la orientación sexual.

De acuerdo con los testimonios, el empresario lanzó frases ofensivas como “olor a negro” y además imitó sonidos de mono delante de pasajeros afrodescendientes. También habría realizado comentarios homofóbicos contra integrantes de la tripulación durante el trayecto.

La situación obligó a intervenir a personal de cabina, que intentó calmarlo y pedirle que regresara a su asiento. Sin embargo, el hombre continuó con las agresiones verbales hasta el aterrizaje, momento en el que las autoridades brasileñas concretaron su detención en el aeropuerto internacional de Guarulhos.

Tras conocerse el hecho, la empresa Landes emitió un comunicado oficial donde confirmó la suspensión preventiva del ejecutivo y condenó públicamente su comportamiento. La firma aseguró que las expresiones denunciadas “no representan los valores de la compañía”.

En Chile, Becker era conocido dentro del ámbito empresarial por su rol directivo en la industria pesquera y por participar en ferias y encuentros internacionales vinculados al comercio alimenticio. El viaje durante el cual ocurrió el incidente estaba relacionado con actividades comerciales en Europa.

La Justicia brasileña investiga ahora el caso bajo delitos vinculados a discriminación racial, una figura que en Brasil contempla penas severas.