Después de varios pedidos y en medio de la presión de la oposición para activar el debate parlamentario, la Cámara de Diputados de la Nación tratará el próximo jueves las modificaciones al régimen de Zona Fría, uno de los temas que genera mayor expectativa en provincias beneficiadas por descuentos en las tarifas de gas, entre ellas San Juan.

La convocatoria fue oficializada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien fijó la sesión especial para el jueves 20 a las 10. El pedido fue impulsado por el bloque de La Libertad Avanza, que aceleró la convocatoria luego de los movimientos de la oposición para instalar otros temas en la agenda legislativa.

La solicitud formal fue presentada por los diputados oficialistas Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo. Aunque no firmaron el pedido, distintos espacios dialoguistas ya comprometieron respaldo para garantizar el quórum necesario.

Entre ellos aparecen legisladores del interbloque Fuerza del Cambio, integrado por sectores del PRO, la UCR y el MID, además de representantes de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. Con ese esquema, el oficialismo buscará mostrar capacidad de construcción parlamentaria para avanzar con proyectos considerados prioritarios por el Gobierno nacional.

El temario incluye dos iniciativas centrales enviadas por el Poder Ejecutivo y que ya cuentan con despacho: la denominada ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocida como “Hojarasca”, y las modificaciones al régimen de Zona Fría.

Este último punto despierta especial atención debido al impacto directo que tiene sobre millones de usuarios residenciales que actualmente reciben bonificaciones en las boletas de gas. El régimen fue ampliado durante la gestión anterior y alcanzó a numerosas provincias y departamentos del país que antes no estaban contemplados dentro de los beneficios tarifarios.

Además de Zona Fría y la ley Hojarasca, la sesión prevista para el jueves también contempla el tratamiento de una serie de tratados y convenios internacionales que forman parte del paquete legislativo impulsado por la Casa Rosada.a “Guerra del Atlántico Sur” y la concesión de la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.