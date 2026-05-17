La selección de Francia recibió una noticia que generó fuerte preocupación a pocos días del inicio del Mundial 2026. Ousmane Dembélé pidió el cambio durante el partido entre el PSG y Paris FC por la Ligue 1 y se retiró directamente al vestuario en el primer tiempo.

El delantero, una de las máximas figuras del equipo francés y reciente ganador del Balón de Oro, fue reemplazado a los 27 minutos del encuentro tras manifestar molestias físicas. Según trascendió desde el entorno del Paris Saint-Germain, la salida habría sido “por precaución” debido a una contractura muscular.

La situación genera inquietud no solo en Francia sino también en el PSG, ya que el conjunto parisino deberá disputar en menos de dos semanas la final de la Champions League frente al Arsenal.

De acuerdo con medios franceses, Dembélé se realizará estudios médicos este lunes para determinar el alcance exacto de la lesión y descartar un problema muscular más grave.

Las imágenes del delantero abandonando el campo y caminando directamente hacia el vestuario rápidamente encendieron las alarmas entre los hinchas franceses, especialmente porque el atacante es considerado una pieza clave dentro del esquema de Didier Deschamps para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Francia llega a la Copa del Mundo con grandes expectativas y con un plantel repleto de figuras encabezadas por Kylian Mbappé, Michael Olise y el propio Dembélé. Sin embargo, la preocupación por el estado físico de varios futbolistas se volvió un tema recurrente en las últimas semanas.

El episodio se produjo además en medio de un clima festivo para el PSG, que recibió el trofeo de campeón de la Ligue 1 antes del inicio del partido. Pese a la derrota ante Paris FC, toda la atención terminó centrada en el estado físico de Dembélé y su evolución médica.