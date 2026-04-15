Una mujer fue herida de bala durante un asalto en Rawson

Una mujer resultó herida de bala durante la madrugada de este miércoles en el departamento Rawson, en lo que habría sido un intento de asalto. El hecho ocurrió en la intersección de calles Bahía Blanca y Florida, según informaron fuentes policiales.

Personal de la comisaría vigésimo quinta intervino en el lugar tras recibir el alerta y trabaja para determinar las circunstancias exactas del ataque. En el lugar también actuó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para recolectar evidencias.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre su estado de salud, mientras avanzan las actuaciones judiciales. La causa se encuentra en plena etapa investigativa y, según las primeras hipótesis, todo indicaría que se trató de un asalto.