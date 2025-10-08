Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles 8 de octubre de 2025 por la mañana en el departamento Rawson dejó a una mujer de 64 años herida.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 8 en la intersección de avenida España y calle Leandro Alem, cuando una moto marca Gilera Smash 110cc, conducida por Reina Clotilde Bravo y acompañada por Josué Vera, de 21 años, circulaba hacia el norte por avenida España.

En ese momento, el rodado impactó con un Volkswagen Vento guiado por Celso Hugo Castillo, de 33 años, quien transitaba en el mismo sentido y habría intentado realizar una maniobra en “U”, lo que provocó que encerrara a la motociclista y su acompañante.

Tras el choque, una ambulancia del sistema de emergencias acudió al lugar. La doctora Luciana Varas asistió a la conductora de la moto, quien presentaba un aplastamiento en el dedo del pie, y dispuso su traslado al Hospital Guillermo Rawson para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 24º, con intervención del oficial ayudante Melina Umiri, bajo las directivas del fiscal Francisco Nicolía y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio.