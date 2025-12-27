Un episodio inusual alteró por unos segundos el desarrollo de la sesión especial del Senado de la Nación, convocada para tratar el Presupuesto 2026. Mientras el senador correntino Eduardo Vischi exponía en el recinto, una copa de agua se volcó sobre su espalda y obligó a interrumpir momentáneamente su intervención.

El hecho ocurrió cuando Vischi argumentaba sobre la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, postura alineada con el oficialismo para avanzar con la aprobación del proyecto presupuestario. “Es una gran responsabilidad de la política entender que el equilibrio fiscal trae aparejado estabilidad y menor inflación”, alcanzó a decir antes del imprevisto.

Detrás suyo se encontraba la senadora chaqueña Silvana Schneider, quien al acomodar su pantalla desplazó sin advertir el vaso, provocando que el agua cayera sobre su compañero de bancada. La situación quedó registrada por la transmisión oficial del Senado y evidenció el carácter accidental del episodio.

Tras el derrame, el legislador intentó retomar su discurso, aunque se vio obligado a hacer una pausa. Fuera del micrófono, se lo escuchó decir: “Bueno, un poco de agua”, lo que generó algunas sonrisas en el recinto y distendió momentáneamente el clima del debate.

El incidente se produjo en una jornada clave para el Gobierno nacional, en la que se discuten el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dentro del período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei. La sesión comenzó pasadas las 12.20 y estuvo marcada por cruces y tensiones entre distintos bloques.

Entre los puntos más discutidos del proyecto figura el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas como educación, ciencia y defensa, lo que motivó objeciones de legisladores de distintas provincias. En ese contexto de debate intenso, el episodio del vaso de agua se convirtió en una de las postales más comentadas de la jornada, sin que tuviera mayores consecuencias para el desarrollo de la sesión.