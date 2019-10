Una tremenda rama de eucalipto cayó sobre el techo de una casa precaria

Tremendo susto se llevaron Marcela Bustos y sus 7 hijos en la madrugada de este martes, cuando una gran rama del eucalipto que se encuentra dentro de la propiedad, se desgajo del tronco principal y término cayendo a metros de uno de los dormitorios donde duermen los hijos más grandes; chicoteando con sus ramas la precaria estructura.

La vecina del asentamiento Difunta Correa (casa 12 - Manzana F), de Alto de Sierra, departamento de Santa Lucía, contó que desde hace un año viene pidiendo al municipio la ayuda para cortar el árbol. Es que, el ejemplar, en la actualidad, tiene una altura de casi 20 metros y es un peligro para todos los de la zona.

“Lamentablemente, cuando fui al municipio a pedirles que me ayudarán, me dijeron que ellos no podían hacer nada ,porque el árbol estaba dentro de la propiedad”, manifestó Marcela. “Les expliqué que yo no tenía ,dinero como para que hacer ese trabajo y simplemente, se encogieron de hombros”.