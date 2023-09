Después de un primer encuentro entre funcionarios actuales de obras y enviados por el gobernador electo Marcelo Orrego, el gobernador Sergio Uñac habló de la situación de la obra pública y reconoció que es posible que haya "un bache" en el pago de los certificados en San Juan.

El gobernador participó de la presentación de una línea de crédito para que los taxistas puedan renovar sus vehículos. A su llegada al evento, el mandatario se refirió al encuentro del que participaron los funcionarios del Ministerio de Obras de su gestión, hombres de confianza de Orrego y del vicegobernador electo Fabián Martín, además de referentes del sector empresario.

El mandatario explicó que en la reunión se habló de la preocupación por la constante inflación, pero recordó que esto es algo que "no le compete directamente al Gobierno de San Juan". Luego agregó que hubo preocupación entre los empresarios por el cambio de Gobierno, pero recordó que este es un proceso que se debe dar. "El cambio de Gobierno hay que hacerlo porque la sociedad se expresó", aseveró el mandatario.

El mandatario habló sobre la continuidad de los pagos de las certificaciones de las obras que están en ejecución. "Puede ser que haya un bache ahí que es lo que estamos tratando de acortar o acotar", aseguró el mandatario.

Acto seguido Uñac agregó que "nosotros vamos a pagar como ultimo certificado septiembre u octubre y después empieza un proceso que es el recambio de funcionarios y la asunción de las nuevas autoridades", aclaró Uñac.

Antes de terminar Uñac se dirigió a los empresarios del sector de la construcción quienes pidieron que se hiciera la reunión con las autoridades salientes y entrantes. "Hay que poner en caja que, por lo menos, ellos tienen ingresos asegurados por parte del Estado", aseguró tajante.

Inmediatamente después agregó que no todos tienen ingresos asegurados y dijo: "en definitiva si bien la desocupación ha bajado a un 2.4% hay un sinnúmero de sanjuaninos que todavía no consiguen trabajo por ende quienes tienen trabajo empresarios, constructores y trabajadores de la construcción tienen que buscar primero dar un menaje de que están agradecidos de la situación que hemos generado entre todos", opinó el mandatario.

Más allá de este mensaje a los empresarios y trabajadores de la construcción, el funcionario a agilizar los trámites para el pago de la obra pública. "Vamos a ir cuidando situaciones vamos a tratar de poner todo a disposición del nuevo gobierno para que la certificaciones de firmas y para que el nuevo Presupuesto ingrese y se trate como se tiene que tratar nosotros vamos a tener toda la predisposición"

"No hay que buscar problemas donde no los hay, los problemas están con los que no tienen trabajo no con quienes tiene trabajo y obviamente quieren cobrar antes es razonable que así sea entendemos, pero ellos tienen que entender la situación general y el recambio institucional también", concluyó Uñac.