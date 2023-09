El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el informe con la tasa de desocupación. Según el organismo, al término del segundo trimestre el porcentual fue de un 6,2% en relación con el 6,9% de igual período del año pasado. En San Juan, el dato de desempleo de los meses abril-mayo-junio fue del 2,4%, cuando en el primer trimestre del año había sido del 3%. Mientras que las mayores tasas de desocupación se anotaron en las ciudades de Córdoba y Mar del Plata, ambas con el 8,3%; seguidas por Santa Fe, 8,1%; los partidos del Gran Buenos Aires, con el 7,5%; Río Cuarto, 7,3%; Rawson-Trelew 7,1%; Concordia con el 6,8%; Tucumán, con el 6,6%; entre otras.

Esta baja se produjo a pesar de que el Producto Interno Bruto cayó 4,9% en la comparación interanual, y 2,8 % entre el segundo trimestre y el primero, según el Indec.

En tanto, la subocupación demandante, entendida como la gente que trabaja 35 horas semanales y quisiera tener más empleo, bajó también al 7,4% en el segundo trimestre, frente al 7,7% de igual período del 2022, aunque subió respecto al 6,3% que se registró en el primer trimestre de este año.

En tanto, la subocupación no demandante se ubicó en el 3,2%, por debajo del 3,5% de igual período del 2022, y levemente por sobre el 3,1% del primer trimestre. El Indec estimó a la Población Económicamente Activa en 47,6% del total, es decir, alrededor de 14, millones de personas. De este conjunto, 13,1 millones está ocupado, y 900.000 no tienen empleo y lo buscan. Entre los ocupados, el 74,2% son asalariados, es decir, unos 9,7 millones, de los cuales 6,1 millones tienen descuento jubilatorio, y 3,6 millones no lo tienen.

Del total de ocupados, 2,4% estuvo ausente, por encima del 2,1% de abril-junio del año pasado, el “home office” se mantuvo en 9,2% (anterior 9,1%) mientras que el porcentaje de asalariados que utilizaron sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo bajó al 4,5% desde el 5,4% anterior.

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, aseguró ante la Cámara de Diputados que el proyecto de ley Empleo Mipyme tiene como objetivo "fomentar la contratación formal de trabajadores, formalizar el trabajo no registrado e impulsar la transformación de beneficiarios de programas sociales".

Al explicar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, Olmos destacó que desde la salida de la pandemia "llevamos 35 meses de crecimiento del empleo en el sector privado" y señaló que "cerca de 590.000 personas accedieron a puestos de trabajo". Dijo que pese a ese crecimiento, la "tasa de empleo no registrado sigue siendo muy elevado, ya que alcanza el 36,7%".